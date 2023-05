Iniziati i lavori di manutenzione del manto stradale in via Scuro

Via Luigi Scuro da questa mattina è oggetto di importanti lavori di manutenzione a partire dall'imbocco di Via Trani all'inizio di via delle Casermette.I lavori prevedono lo sbancamento del manto stradale per 30 centimetri di profondità, la creazione di sei tronchi di collegamento al tronco principale di fogna bianca per incanalare le acque piovane, il rifacimento del manto di asfalto e della segnaletica orizzontale e verticale e la realizzazione di un marciapiede sul lato Cementeria. Salvo ritardi dovuti alle instabili condizioni meteorologiche, le attività saranno completate in circa quindici giorni."Abbiamo voluto effettuare questo tipo di intervento strutturale per poter sopportare nel tempo il notevole carico di traffico di quella strada e non spendere soldi con interventi minimi che avrebbero comportato conseguenti disagi e necessità di interventi manutentivi del manto stradale. Questo orientamento ha comportato la necessità di procedere ad una variante del progetto che doveva scontare il passaggio autorizzativo della Regione Puglia. Questo motivo, insieme alle piogge continue che non consentono di asfaltare e alla necessita di reperire ulteriori fondi visto l'aumento del costo dei materiali, oltre che per la necessaria acquisizione della certificazione antimafia della impresa, ha comportato i ritardi nella esecuzione dell'opera stradale. I lavori, effettuati dalla ditta Pasquale Alò srl di Monopoli, hanno un costo complessivo di circa 220.000 euro ( iva compresa).Chiediamo a tutti i cittadini di sopportare con spirito di collaborazione gli inevitabili disagi che dovranno continuare ad affrontare per l'interruzione o le modifiche alla circolazione che si renderanno necessarie durante l'esecuzione dei lavori garantendo, comunque, l'accesso per tutti i frontisti di via dell'Industria e via Vecchia Madonna dello Sterpeto".