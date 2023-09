Il nuovo comandante dei Carabinieri si presenta: arriva nella Bat Massimiliano Galasso

Social Video 3 minuti Intervista al nuovo comandante dei Carabinieri Bat, Massimiliano Galasso

Si è presentato alla stampa nel giorno esatto in cui ricorre l', il vice brigadiere dei Carabinieri che nel 1943 si sacrificò consegnandosi ai nazisti al posto di 22 cittadini, barattando la sua vita per la loro salvezza. Così l'arrivo nella nostra provincia del, colonnello, è stata anche l'occasione per parlare del ruolo dell'Arma nel nostro territorio così ricco e così carico di necessità.Un ritorno per il colonnello Galasso,: dopo 30 anni di impegni professionali che lo hanno portato principalmente in Sicilia e in Calabria, rientra nella sua terra che nel frattempo si è trasformata in provincia. Sono trascorsi invece solo due anni dalla nascita del comando provinciale dei Carabinieri per la Bat, e un doveroso ringraziamento è stato rivolto al predecessore, il colonnelloha riferito ai giornalisti Galasso, che ha sottolineato la necessità di guardare con sguardo attento e con un'alta sensibilità professionale un territorio come quello della nostra sesta provincia che ha definito «vivace, molto attivo e con una società laboriosa».Al contempo è sempre alta la richiesta dei cittadini di maggiore sicurezza, a fronte di un organico dipresenti sul territorio provinciale e che, in sinergia con le altre forze dell'ordine, è chiamato ad agire in un ambito densamente popolato e molto sfaccettato.«Sarà un mio impegno» riferisce il nuovo comandante. Di seguito le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.