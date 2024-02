Guardia di Finanza, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale in visita a Barletta

Il Generale di Corpo D'Armata Vito Augelli, Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Puglia, oltre che delle regioni Campania, Basilicata e Molise, ha visitato nella giornata di ieri il Comando Provinciale di Barletta Andria Trani.L'alto Ufficiale Generale, nativo di questa provincia e profondo conoscitore della realtà pugliese avendo già lavorato a Bari in passato, è stato accolto dal Comandante Regionale Pu-glia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano e dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Pierluca Cassano e ha dapprima incontrato il Prefetto della provincia, dott.ssa Rossana Riflesso e il Procuratore della Repubblica di Trani, dott. Renato Nitti, ai quali ha confermato ogni più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle di ogni ordine e grado che operano nella "più giovane" delle province pugliesi, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i re-parti della Guardia di Finanza di Barletta, Andria, Trani e Margherita di Savoia, nei dieci co-muni di competenza.Il Generale Augelli ha quindi visitato la caserma "Fin. M.a.v.m. Giovanni De Santis" di Barletta, sede del Comando Provinciale, del Nucleo Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo alla sede dove ha salutato il personale presente, riportando le lusinghiere espressioni di apprezzamento dell'Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l'impegno, la dedizione e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri a tutela della legalità e della sicurezza; a seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività barlettana, andriese e tranese.Il Comandante Interregionale ha infine presieduto un incontro con i Comandanti dei Reparti dipendenti nel corso del quale sono stati analizzati i contesti sociali, economici e criminali della provincia, illustrate le prospettive operative e le strategie di crescita del Reparto nonché le misure di welfare per il personale.