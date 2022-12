Gara amichevole Barletta 1922-SV Austria Salzburg: le ordinanze comunali

Via Dante Alighieri (tra viale Manzoni e via Vittorio Veneto).

Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco). Per gli autorizzati e i residenti accesso unicamente dall'intersezione tra via Vittorio Veneto e via Barbarisco.

Via Da Vinci (tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo"). Per gli autorizzati e i residenti accesso solo dall'intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.

Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 01 di via Da Vinci, tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo"). Per gli autorizzati e i residenti accesso unicamente dall'intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.

Istituito il divieto di transito su via Alighieri (dalla rotatoria di viale Manzoni e via Vittorio Veneto) a partire dalle ore 11 sino a cessate esigenze.

Su via D'Annunzio (dall'intersezione stradale fronte "Pala Disfida" a su area adibita a parcheggio pubblico retro stadio adiacente parcheggio comunale custodito) sono istituiti il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 15 alle 23 e il divieto di transito.

Per l'incontro di calcio amichevole tra ASD Barletta Calcio 1922 e SV Austria Salzburg, programmato alle ore 20.30 di mercoledì 28 dicembre allo stadio comunale "Puttilli", sono state emanate due ordinanze (una sindacale, l'altra dirigenziale) riguardanti, nell'ordine, la capienza dell'impianto sportivo di via Vittorio Veneto e la viabilità lungo le strade limitrofe.Con il primo provvedimento, il Sindaco Cosimo Cannito, accogliendo la richiesta dell'ASD Barletta Calcio 1922 avanzata all'Ente civico per consentire ad entrambe le tifoserie la partecipazione all'evento, ha disposto nel rispetto dei limiti di affollamento massimo determinati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo l'apertura, solo per l'incontro in argomento, della gradinata/distinti del "Puttilli" per un numero massimo di 700 posti a sedere. Confermati per i settori curva nord e tribuna coperta, rispettivamente, i 1923 e 1566 posti, tutti a sedere, mentre è fissata in 500 unità la capienza della curva sud, tradizionalmente riservata ai sostenitori ospiti, per complessivi 4689 posti che comporteranno gli opportuni adeguamenti del piano operativo "Safety" da parte della società sportiva.L'altra ordinanza, dirigenziale, emanata dal settore Servizi di Vigilanza, istituisce divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 17.30 alle 22.30 del 28 dicembre e, analogamente, divieti di transito, eccetto autorizzati e residenti. Essi varranno in:Inoltre, nella stessa giornata:Si rinnova da parte dell'Ente il richiamo al massimo rispetto delle disposizioni emanate.