Filannino incontra Rossano Sasso: «Servono controlli nella pinetina del lungomare di Ponente»

referente dia Barletta, ha incontrato l'onorevoleper sottoporre alla sua attenzione lee il tema delledurante il periodo della vendemmia.«Chiediamo alle autorità competenti di verificare chi occupa quest'area, la regolarità delle presenze e le condizioni in cui queste persone vivono e, eventualmente, lavorano. La stagione della vendemmia non può diventare un motivo per tollerare accampamenti improvvisati, degrado e situazioni igienico-sanitarie precarie», dichiara Filannino.«Nella pinetina vengono segnalate persone che pernottano, cucinano, si lavano ed espletano i propri bisogni all'aperto. Una situazione che richiede sopralluoghi e interventi tempestivi, a tutela della salute pubblica e della fruibilità di uno spazio che appartiene a tutta la città».Filannino richiama inoltre le segnalazioni relative a rifiuti abbandonati, bivacchi e persone in apparente stato di ubriachezza. «Ci è stato riferito anche un presunto tentato furto nei giorni scorsi: chiediamo che l'episodio venga verificato dalle forze dell'ordine e che siano accertate le eventuali responsabilità individuali».Sull'attività dell'Ambulatorio Popolare, Filannino aggiunge: «Ci viene segnalata la distribuzione di pasti, bevande, coperte e beni di prima necessità. L'assistenza deve accompagnarsi al rispetto delle regole. Chiediamo di chiarire anche l'esistenza e i contenuti del patto richiamato nelle segnalazioni, quali impegni preveda e come ne venga verificato il rispetto».«Chiediamo alla Prefettura e alle istituzioni competenti una presenza concreta dello Stato a Barletta: controlli sulla regolarità dei soggiorni, verifiche sanitarie, contrasto alle occupazioni abusive e agli eventuali illeciti, oltre ad accertamenti sulle condizioni di lavoro durante la vendemmia. La preoccupazione dei cittadini merita ascolto e risposte. Barletta ha diritto a sicurezza, pulizia e rispetto degli spazi pubblici. Le regole valgono per tutti e devono essere fatte rispettare. Basta rinvii: servono interventi concreti», conclude Filannino.