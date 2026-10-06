Rossano Sasso
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Filannino incontra Rossano Sasso: «Servono controlli nella pinetina del lungomare di Ponente»

La nota del referente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci

Barletta - martedì 6 ottobre 2026 10.56 Comunicato Stampa
Vito Filannino, referente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci a Barletta, ha incontrato l'onorevole Rossano Sasso per sottoporre alla sua attenzione le criticità segnalate nella pinetina del lungomare Pietro Paolo Mennea e il tema delle presenze di lavoratori migranti a Barletta e in Puglia durante il periodo della vendemmia.

«Chiediamo alle autorità competenti di verificare chi occupa quest'area, la regolarità delle presenze e le condizioni in cui queste persone vivono e, eventualmente, lavorano. La stagione della vendemmia non può diventare un motivo per tollerare accampamenti improvvisati, degrado e situazioni igienico-sanitarie precarie», dichiara Filannino.

«Nella pinetina vengono segnalate persone che pernottano, cucinano, si lavano ed espletano i propri bisogni all'aperto. Una situazione che richiede sopralluoghi e interventi tempestivi, a tutela della salute pubblica e della fruibilità di uno spazio che appartiene a tutta la città».

Filannino richiama inoltre le segnalazioni relative a rifiuti abbandonati, bivacchi e persone in apparente stato di ubriachezza. «Ci è stato riferito anche un presunto tentato furto nei giorni scorsi: chiediamo che l'episodio venga verificato dalle forze dell'ordine e che siano accertate le eventuali responsabilità individuali».

Sull'attività dell'Ambulatorio Popolare, Filannino aggiunge: «Ci viene segnalata la distribuzione di pasti, bevande, coperte e beni di prima necessità. L'assistenza deve accompagnarsi al rispetto delle regole. Chiediamo di chiarire anche l'esistenza e i contenuti del patto richiamato nelle segnalazioni, quali impegni preveda e come ne venga verificato il rispetto».

«Chiediamo alla Prefettura e alle istituzioni competenti una presenza concreta dello Stato a Barletta: controlli sulla regolarità dei soggiorni, verifiche sanitarie, contrasto alle occupazioni abusive e agli eventuali illeciti, oltre ad accertamenti sulle condizioni di lavoro durante la vendemmia. La preoccupazione dei cittadini merita ascolto e risposte. Barletta ha diritto a sicurezza, pulizia e rispetto degli spazi pubblici. Le regole valgono per tutti e devono essere fatte rispettare. Basta rinvii: servono interventi concreti», conclude Filannino.
  • Lungomare di Ponente
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