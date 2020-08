Famiglia di 5 persone torna a Barletta dalla Sardegna: tutti positivi al Covid-19

Sono risultati tutti positivi al Coronavirus i cinque componenti di un nucleo familiare barlettano, rientrato da una vacanza in Sardegna.La notizia anticipa il bollettino epidemiologico di oggi e conferma un trend in aumento dei nuovi contagi non solo in Puglia, ma anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 637, infatti, i casi attualmente positivi in regione emersi soprattutto grazie ad un significativo incremento del numero di tamponi effettuati.