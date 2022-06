Ecco la Nuova Mercedes-AMG SL 63 Roadster

Rinasce la Nuova Mercedes-AMG SL 63 Roadster. Performance, lusso, divertimento: la nuova stella Mercedes, un capolavoro di stile e tecnica, sarà presentata nella sede Mercedes AMG Performance Center di Bari (Maldarizzi Automotive S.p.A. - S.S. 96 Km. 118,600). Lunedì 20 giugno, alle ore 19.30, sarà l'occasione per conoscere la novità firmata Mercedes, in un evento arricchito con aperitivo e dj set per condividere al meglio le proprie passioni.La nuova Mercedes SL 63 AMG 4MATIC+ ha un motore V8 4.0 biturbo da 585 CV ed 800 Nm, trazione integrale e cambio 9G Speedshift MCT AMG, uno scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima dichiarata di 315 km/h.La versione evoluta del motore V8 da 4,0 litri di Mercedes-AMG vede il trionfo dell'automobilismo sportivo anche nei dettagli, come per i turbocompressori a gas di scarico twin scroll posizionati tra le testate cilindri per una risposta spontanea e minori emissioni allo scarico.Il design esterno punta al luxury con la mascherina del radiatore AMG, digital light, maniglie delle porte a filo a estrazione automatica, cerchi fucinati AMG da 19'', capote in tessuto nera e una possente coda con luci a LED.Le varianti Premium e Premium Plus offrono di serie i gruppi ottici Digital Light, l'infotainment Mbux con display regolabile in inclinazione da 11,9", la strumentazione digitale da 12,3", l'Airsfarf integrato nei sedili anteriori a regolazione elettrica con memorie, il volante Performance AMG rivestito di pelle Nappa e il pacchetto completo di Adas di livello 2, che include il sistema di parcheggio assistito con telecamere a 360 gradi.Maldarizzi è uno dei 12 AMG Performance Center italiani, l'unico del Sud Italia. Gli AMG Performance Center sono centri di competenza che consentono di sperimentare in prima persona emozioni e suggestioni del mondo AMG. La formazione mirata e completa degli esperti dei reparti AMG assicura un'assistenza sempre ai massimi livelli in tutte le fasi del rapporto con il cliente.Maldarizzi Automotive S.p.A. si è affermata come una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra Puglia e Basilicata, è un riferimento per il mondo della mobilità dal 1979. Garanzia per la vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, come prodotti e soluzioni assicurative, finanziarie e di micromobilità, assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, Ineos Grenadier. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.