DISFEST – Si presenta al pubblico: la Festa internazionale delle arti performative e dello spettacolo dal vivo

Parte ufficialmente a Barletta nella Sala Conferenze del Castello Normanno Svevo il dialogo tra artisti internazionali e talenti attivi in tutta Italia e all'estero, con la presentazione del Disfest, la festa che mira a contribuire allo sviluppo di un "ecosistema che non produca solo spettacoli, ma relazioni, collaborazioni, opportunità di crescita e cooperazione nel territorio e oltre". Così spiega Savino Italiano, fondatore di questo contenitore internazionale delle arti performative e dello spettacolo dal vivo, che la città di Barletta ospiterà dal 27 giugno al 5 luglio 2026 per una prima edizione.Il progetto rientra in un lavoro più ampio, dedicato a teatro, danza, musica, alta formazione e residenze artistiche. La manifestazione metterà in dialogo, attraverso una ambiziosa programmazione, artisti i quali porteranno in scena spettacoli raccontati nel dettaglio durante la conferenza stampa di presentazione di martedì 23 giugno 2026.DISFEST, è un evento composto da più giornate di spettacoli, con la direzione artistica di Olga Mascolo, Michele Ragno e Savino Maria Italiano e promosso dall'associazione I Nuovi Scalzi. Più che un semplice cartellone di eventi, il festival rappresenta l'esito pubblico di un percorso avviato quattro anni fa attraverso masterclass internazionali, alta formazione per professionisti, residenze creative e nuove produzioni sviluppate tra Barletta e la scena europea.Si tratta di una collaborazione con artisti, enti, realtà del territorio, che ha portato a Barletta maestri di calibro internazionale come Familie Flöz, Troubleyn/Jan Fabre, Carlo Boso e Claudio De Maglio, contribuendo alla costruzione di un ambiente fertile per la formazione, la ricerca artistica e la produzione contemporanea.La nota compagnia berlinese Familie Flöz è in programma il 4 luglio, una data da segnare con 4 performance: inizierà proprio con la performance "Storie con le maschere dei Familie Flöz", per proseguire con gli spettacoli di danza contemporanea "What stays / Cosa resta" di Rosa Dicuonzo e Jaan Männama, danzatori della compagnia Sasha Waltz, e poi "Is everything okay?" di Loredana Gargano e "Pizzicata" di Marianna Diroma, con musiche di Francesco Santalucia: rappresentazioni accomunate da una ricerca fisica e performativa sui linguaggi del corpo contemporaneo, che si susseguiranno nella stessa serata.La prima data da segnalare è quella del 27 giugno, "Incontri d'autore" (ingresso libero) presso Masque, Arte e Ristoro a Barletta in piazza Disfida, con gli attori Ivana Lotito e Michele Venitucci, nomi noti del cinema, del teatro e della serialità italiana.CONDIVISIONE è la parola chiave preferita in conferenza per descrivere gli obiettivi del DISFEST: l'incontro tra comunità locale e scena internazionale dello spettacolo dal vivo è condivisione, relazione tra enti, realtà culturali e non, persone, spazi, generazioni e contesti diversi. La relazione di "Barletta con il mondo e il mondo con Barletta" è il senso di questo respiro internazionale, che mira a creare una rete di istituzioni, pubblico, artisti e professionisti che vada oltre la durata del programma del festival."Il progetto si apre alla cittadinanza e ci invita a condividere momenti di socialità e cultura; questa visione vuole essere un invito per tutti a diventare parte attiva di questa festa culturale, per crescere insieme con il festival. Vorremmo che Disfest diventi un appuntamento stabile, riconoscibile. Non solo un evento, un episodio, bensì un processo."In una città che ospita stagioni teatrali e rassegne, ma che non possiede ancora un festival multidisciplinare stabile, DISFEST nasce per attivare uno spazio condiviso e continuo di formazione, creazione, spettacolo e dibattito culturale, aperto alla cittadinanza.Il progetto è sostenuto dal MiC attraverso il programma Boarding Pass Plus, dalla Regione Puglia e gode del patrocinio gratuito del Comune di Barletta. Alla programmazione collaboreranno anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari con la quale si è accordato un tirocinio formativo.Nel dettaglio, si vuole ricordare Il calendario:27 giugno ore 19.00 "Incontri d'autore" (ingresso libero) presso Masque arte e ristoro, Barletta, con gli attori Ivana Lotito e Michele Venitucci, noti protagonisti del cinema, del teatro e della serialità italiana.28 giugno ore 21.15 presso Piazza D'Armi "Le Tragicomiche – vita da eroi", produzione Crest, con testo e regia di Savino Maria Italiano, una rilettura ironica e contemporanea del mito classico.- 2 luglio ore 21.15 presso Piazza D'Armi musica e alle arti visive con "ARKAICO – Piano & Electronics", live del compositore e performer Francesco Santalucia, videoproiezioni di Raffaele Fiorella.- 4 luglio ore 21.15 presso Piazza D'Armi quattro performance in sequenza: "Storie, con le maschere dei Familie Flöz" di Familie Flöz, uno spettacolo-restituzione della masterclass internazionale che si svolgerà dal 24 Giugno al 4 Luglio presso i sotterranei del Castello di Barletta, con artisti provenienti da tutto il mondo.-A seguire la performance di danza contemporanea "What stays / Cosa resta" di Rosa Dicuonzo e Jaan Männama, danzatori della compagnia Sasha Waltz-"Is everything okay?" di Loredana Gargano performance di danza contemporanea-"Pizzicata" di Marianna Diroma, con musiche di Francesco Santalucia, una ricerca fisica e performativa sui linguaggi del corpo contemporaneo è il comune denominatore di questi spettacoli.- 5 luglio ore 21.15 presso Piazza D'Armi "I Fabliaux – Rapsodia per un attore", produzione de I Nuovi Scalzi, con la regia di Savino Maria Italiano e con Pietro Quadrino, artista italo-belga.Gli spettacoli prevedono sconti per gli studenti e in convenzione con locali ed enti di formazione artistica, e sono gratuiti per i giovani under 18 e persone con disabilità, come spiegato in conferenza stampa.La partecipazione ha già avuto riscontro, si consiglia la prenotazione dei biglietti I Biglietti disponibili online su Vivaticket e presso il Bookshop del Castello di Barletta per non perdersi l'occasione di partecipare agli spettacoli in programma.Info, programma completo e aggiornamenti sono canali ufficiali di DISFEST e I Nuovi Scalzi.Info e prenotazioni:info@disfest.it0883 532569