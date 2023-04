Da sabato 8 aprile fino a dicembre 15 treni in più nel fine settimana

Il Regionale di Trenitalia Puglia, d'intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, incrementa l'offerta di collegamenti per soddisfare la crescente domanda di trasporto verso le mete turistiche della nostra regione.Dal prossimo weekend e fino a dicembre, 15 treni in più circoleranno nei fine settimana: quattro il sabato e undici nei giorni festivi per un totale di 16.500 posti aggiuntivi offerti.I treni aggiuntivi saranno tutti Pop e rinforzeranno le relazioni Barletta - Bari, Bari - Fasano, Bari - Ostuni e Barletta - Fasano.Salgono così a 207 i treni regionali in circolazione nel weekend, con più di 130mila posti offerti totali.È già possibile acquistare i biglietti tramite smartphone o tablet con l'App Trenitalia, presso le biglietterie e le emettitrici automatiche presenti in stazione, gli esercizi commerciali abilitati (agenzie di viaggio, circuiti Lis Paga di Lottomatica, Punto Servizi, Sisal Pay ed esercizi convenzionati con Banca 5).