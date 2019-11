Da lunedì cambia la viabilità in via Scuro per i mezzi pesanti

Sarà in vigore a partire da lunedì prossimo, 25 novembre, la nuova viabilità dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dallo stabilimento Buzzi Unicem di via Trani. Gli stessi, infatti, come già disposto da una ordinanza dell'Ufficio Traffico, utilizzeranno un varco di via Scuro, e non più via Trani, per accedere alla strada statale 16 bis.La disponibilità ad attivare tale varco era stata annunciata dalla stessa società nei mesi scorsi al fine di collaborare con l'Amministrazione comunale a mitigare le criticità che caratterizzano la circolazione veicolare in via Trani dopo l'apertura del cantiere per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto.