Coronavirus, la Puglia in zona gialla da domenica 6 dicembre

Entrerà in vigore domenica 6 dicembre la nuova ordinanza firmata questa sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La Puglia, che oggi registra 1.419 nuovi casi di Covid-19 e 72 decessi, passerà dalla zona arancione alla zona gialla, quella a più basso rischio di contagio secondo i parametri elaborati dal Comitato tecnico scientifico e dal governo. È quanto riporta l'agenzia di stampa ItalPress.Con la Puglia entreranno in zona gialla, dal prossimo 6 dicembre, anche l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e l'Umbria. Resta confermata la zona arancione per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Passano dalla zona rossa a quella arancione, invece, la Campania, la Toscana, la Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.