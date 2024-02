Consiglio Comunale: approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato, non senza polemiche, il. Polemiche derivanti dalla richiesta del sindaco Cannito alle minoranze di, e alla maggioranza di non votarli.Sono passati invece gli emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza, in particolare quello a firma dellaillustrato dalla consigliera Patrizia Mele, riguardante lo stanziamento di fondi da destinare a iniziative di tutela e riqualificazione ambiente. Temi tra l'altro presenti in un emendamento (poi ritirato) che era stato presentato dal gruppo del Partito Democratico.Nulla da fare, come già detto, per i restanti emendamenti presentati dalle minoranze e aventi per oggetto per lo piùmolti dei quali avevano ricevuto parere tecnico e contabile negativo, e che sono stati rispediti al mittente dalla maggioranza.Qualche mal di pancia si è tuttavia registrato anche tra i, con Forza Italia che ha definito come "migliorabile" il provvedimento approvato, lamentando inoltre il "poco coinvolgimento" dei rappresentanti del fu partito di Silvio Berlusconi nella stesura del bilancio stesso.Tutto questo naturalmente a ulteriore dimostrazione che le tensioni in maggioranza sono tutt'altro che archiviate, in considerazione anche del fatto chePer quanto riguarda il testo del bilancio in sé va sottolineata, prevalentemente per le fasce di reddito più alte, dProvvedimenti, a quanto dichiarato da sindaco (il quale ha a gran voce rivendicato la virtuosità del comune di Barletta) e giunta, resisi necessari a causa di mancati trasferimenti da Stato e Regione Puglia.Prima dell'approvazione del testo definitivo del bilancio di previsione 2024-2026,, integrata, a detta dell'amministrazione, con le proposte di modifica pervenute entro lo scorso 3 gennaio dai gruppi consiliari del Partito Democratico, di Coalizione Civica e di Noi Moderati successive alla approvazione del DUP 2024-2026 avvenuta durante il consiglio comunale dello scorso 20 dicembre.Il via libera dell'aula, successivo all'approvazione di alcuni emendamenti da parte della stessa amministrazione, è avvenuto al termine di un dibattito che ha fatto registrare glida parte dei consiglieri Carmine Doronzo (Coalizione Civica), Rosa Cascella (Partito Democratico) e ilriguardanti essenzialmente dubbi e perplessità sull'effettivo recepimento delle proposte di integrazione presentate, in particolare su temi ambientali (Doronzo), questione ARO BAT1 e manutenzione edifici pubblici (Cascella) e PNRR (Spinazzola).Approvato inoltre il punto rimasto in sospeso durante l'ultima assise riguardante la determinazione dei p(Piano Edilizia Economica Popolare) e a terziario direzionale commerciale per il 2024.Approvati inoltre due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Giudice di Pace avverse al Comune di Barletta.Per quanto riguarda infine l'ora iniziale dei lavori, dedicata come da tradizione alle, si è discusso in aula della chiusura perdovuta alle precarie condizioni di alcune strutture portanti. Un problema venuto alla luce durante un sopralluogo dei tecnici effettuato in previsione dei lavori di sistemazione del tetto della struttura, come dichiarato dall'assessore Lucia Ricatti in risposta alla domanda presentata dalla consigliera PD Rosalia Di Paola.Le domande di attualità hanno poi riguardato: il problema in città dei senza tetto e quello delle emissioni odorigene lamentato da numerosi cittadini (Michela Diviccaro e Carmine Doronzo, Coalizione Civica), i recenti atti di vandalismo presso la chiesa dei Greci (Paolillo PD) e i ritardi nei lavori di realizzazione del(Comitangelo, Forza Italia).