Consiglio comunale: approvate agevolazioni IMU e TARI ai residenti di via Andria e via Callano

Un consiglio comunale durato meno di due ore ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, tra cui sei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenza del Tribunale di Trani e del Giudice di Pace di Barletta (per l'ammontare di poco più di 20mila euro più spese legali) e soprattutto una serie di agevolazioni in materia IMU e TARI riguardanti cittadini e imprese residenti tra cia Andria e via Callano allo scopo di provare ad alleviare gli inevitabili disagi dovuti, come noto, al procrastinarsi del termine di consegna dei lavori riguardanti il sottopasso di via Andria e di via Vittorio Veneto.I lavori dell'assise hanno avuto inizio verso le ore 16:20 dapprima con un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragica alluvione che nei giorni scorsi ha colpito l'Emilia-Romagna, e naturalmente con la classica ora dedicata alle domande di attualità.La prima domanda di attualità, a firma di Coalizione Civica, ed illustrata dal consigliere Carmine Doronzo, ha riguardato la vicenda dell'allargamento della discarica sita in località San Procopio. Allargamento, beninteso, in merito al quale l'amministrazione ha manifestato decisa contrarietà.Alla domanda di Doronzo ha fatto seguito la risposta del dirigente, ingegner Berardini, il quale ha messo al corrente l'assise della convocazione, da parte della provincia BAT, di una conferenza di servizi volta a d esaminare le controdeduzioni della ditta interessata all'allargamento della suddetta discarica.La seconda domanda di attualità, sempre a firma del consigliere Doronzo, ha riguardato la difficoltà da parte di alcuni cittadini nel riuscire a mettersi in contatto con gli uffici ARPA di Barletta. Una problematica, quella del funzionamento degli uffici ARPA, in merito alla quale il sindaco Cannito si è impegnato a vigilare.Un'altra interessante domanda di attualità, formulata dalle opposizioni sulla scia di quanto riportato in questi giorni dagli organi di stampa, si è rivelata quella riguardante il rigetto dell'istanza di richiesta di attivazione usi temporanei formulata dalla ditta Suara Beach riguardo alcuni terreni siti in Vicinale Misericordia, nei pressi della spiaggia di Ariscianne. Rigetto motivato da parte della giunta - e come motivato nei confronti dell'assise dall'assessore Pier Paolo Grimaldi - dalla presa d'atto di un uso privatistico dei luoghi, ben lontano dal "rilevante interesse pubblico" previsto dalle norme.A tal proposito, come per altro illustrato dal consigliere Doronzo, si era parlato in questi giorni di comunicazioni riservate circa la questione. Circostanza seccamente smentita dall'assessore Grimaldi, il quale ha reso nota all'aula solo una semplice richiesta di chiarimenti da parte del prefetto.Un' altra importante domanda di attualità, a firma del gruppo consiliare del Partito Democratico, ha riguardato l'aggiornamento del monitoraggio ambientale. Nella fattispecie quello della falda e dei terreni siti nei pressi della zona industriale, ove si sarebbe riscontrata la presenza di materiali inquinanti. Una tematica alla quale il sindaco ha risposto auspicando collaborazione istituzionale tra le varie forze politiche allo scopo di ricercare risorse regionali volte ad un ulteriore potenziamento del monitoraggio delle sostanze tossiche.Ulteriori domande sono state formulate dalle consigliere PD Adelaide Spinazzola e Rosalia Di Paola, e hanno riguardato lo stato delle aree verdi in città e le modalità di pulizia delle spiagge.Nominato infine dal sindaco Cannito, il nuovo assessore al Bilancio, Dott. Davide Campese, che va a sostituire il dimissionario Giuseppe Germano.