Consiglio comunale: affidati a Bar.S.A. i servizi cimiteriali. Nasce il comitato Barletta Coastal Rowing 2023

Il consiglio comunale di Barletta, riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato numerosi importanti provvedimenti, tra cui i punti all'ordine del giorno riguardanti l'istituzione del comitato organizzatore del campionato mondiale di- che, come noto, si svolgerà quest'anno a Barletta sul finire dell'estate - eApprovati inoltre i punti riguardanti la Comunicazione prelevamento dal fondo di Riserva e l'adesione della città di Barletta all'Associazione Nazionale Città dell'Olio.Dopo aver dedicato praticamente l'intera prima parte dell'assise all'approvazione di ben dodici punti riguardanti il, riguardanti sentenze di risarcimento danni a privati cittadini da parte del Giudice di pace di Barletta, prevalentemente causati da sinistri stradali dovuti a buche nel manto stradale in vari punti della città, è stato discusso ed approvato un ordine del giorno presentato dalle opposizioni, e illustrato dalla consigliera Santa Scommegna, riguardante l'approvazione in Consiglio dei Ministri della cosiddetta, richiesta qualche anno fa dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che in pratica consente a questi territori di trattenere risorse altrimenti destinate alla redistribuzione sull'intero territorio nazionale e di ottenere il trasferimento di poteri, in alcuni ambiti, oggi di competenza dello Stato centrale.Le opposizioni hanno chiesto a sindaco, giunta e maggioranza di condividere le preoccupazioni per gli svantaggi concreti che tale riforma comporterebbe per l'intero Mezzogiorno d'Italia.L'illustrazione dell'ordine del giorno riguardante l'autonomia differenziata pare aver creatocome in pratica testimoniato dalla richiesta di sospensione temporanea dell'assemblea da parte del capogruppo di Forza Italia Comitangelo.Alla ripresa dei lavori ci ha pensato tuttavia il Sindaco Cannito a mitigare un innegabile imbarazzo della maggioranza, dicendosi sì fermamente contrario all'autonomia differenziata, ma ricordando all'assise come siano stati proprio i governi di centro-sinistra (a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, varata dal governo D'Alema, che trasferì le competenze in materia sanitaria alle regioni) i primi a provare a lenire la fame di federalismo della Lega.Cannito ha inoltre invitato l'assise a non rendere la questione dell'autonomia differenziataPer la cronaca, l'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, dopo l'approvazione di un emendamento presentato dai consiglieri di maggioranza,con 14 voti favorevoli e 9 contrari.Per quanto riguarda le domande di attualità, da segnalare quella formulata dalle opposizioni circa laIn particolare in merito al fatto di aver appreso dalla stampa (e non tramite canali istituzionali) di tali nomine. Chiarimenti sono stati richiesti anche in merito al fatto che non siano ancora stato reso noto il curriculum dei membri del nuovo cda della municipalizzata barlettana. Cosa che l'amministrazione, sollecitata per altro anche dal Presidente del Consiglio Marcello Lanotte, si è impegnata a fare quanto prima.