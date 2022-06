IPOTESI VITTORIA MINO CANNITO

LANOTTE MARCELLO 1154

COMITANGELO ANTONIO 830

PICCOLO RAFFAELLA 626

CETO GIOVANNI detto GIANNI 542

DIBENEDETTO GIUSEPPE 541

CARDONE VITTORIO 392

GORGOGLIONE GIANLUCA 1133

RANA MATTIA LETIZIA ANTONELLA detta LETIZIA 876

TUPPUTI VITO 518

TRIMIGNO MICHELE 346

MELE PATRIZIA 174

MELE STELLA detta STELLA 886

MEMEO RICCARDO 816

CEFOLA GENNARO 688

ANTONUCCI LUIGI ROSARIO 589

CALABRESE GENNARO 529

BASILE RUGGIERO FLAVIO detto FLAVIO 369

FIORELLA RUGGIERO 388

GRIMALDI RUGGIERO 524

CARACCIOLO FILIPPO 1401

CASCELLA ROSA 1223

DIPAOLA ROSALIA detta LISIA 1121

PAOLILLO GIUSEPPE detto PINUCCIO 1104

DAMATO ANTONIO ANGELO detto ANTONELLO 583

MAFFIONE MICHELE 562

SPINAZZOLA ADELAIDE 1266

DICORATO RUGGIERO 1093

TUPPUTI ROSA 1482

DIMONTE LUIGI 1270

DIVICCARO MICHELA 749

IPOTESI VITTORIA SANTA SCOMMEGNA

1 foto Ipotesi scenario Scommegna - Elaborazione non ufficiale Ipotesi scenario Scommegna - Elaborazione non ufficiale

CARACCIOLO FILIPPO 1401

CASCELLA ROSA 1223

DIPAOLA ROSALIA detta LISIA 1121

PAOLILLO GIUSEPPE detto PINUCCIO 1104

SPINAZZOLA MASSIMO ANTONIO 699

DEFIDIO FRANCESCA ROMANA 634

DICATALDO SABINO 623

DAMATO ANTONIO ANGELO detto ANTONELLO 583

MAFFIONE MICHELE 562

MEZZINA GIULIA ROSSANA 487

COLASUONNO GIANLUCA 463

SPINAZZOLA ADELAIDE 1266

DICORATO RUGGIERO 1093

RIZZI GIUSEPPE ANTONIO detto PINO 447

TUPPUTI ROSA 1482

BIZZOCA MICHELE 509

DIMONTE LUIGI 1270

SALVEMINI MARIA ANNA 741

MARZOCCA RUGGIERO 567

LANOTTE MARCELLO 1154

COMITANGELO ANTONIO 830

PICCOLO RAFFAELLA 626

GORGOGLIONE GIANLUCA 1133

RANA MATTIA LETIZIA ANTONELLA detta LETIZIA 876

TUPPUTI VITO 518

MELE STELLA detta STELLA 886

MEMEO RICCARDO 816

CALABRESE GENNARO 529

BASILE RUGGIERO FLAVIO detto FLAVIO 369

DIVICCARO MICHELA 749

Sarà ballottaggio a Barletta per decidere chi sarà il primo cittadino negli anni a venire. La scelta tra i candidati Cosimo Damiano Cannito e Santa Scommegna che dovranno in queste due settimane trovare la "quadra" tra le varie anime a sostegno delle rispettive coalizioni e convincere l'elettorato a confermare o meno il proprio voto. Discorso chiuso invece per le preferenze espresse verso i candidati consiglieri: la cittadinanza si è espressa."Viene proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta die voti si procede a un secondo turno elettorale, detto ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti". Così recita la spiegazione delutilizzato nel nostro sistema elettorale, che acquisisce maggiore complessità quando deve definire come le preferenze già espresse per i singoli candidati consiglieri debbano comporre ilIn caso di ballottaggio si stimano due situazioni, in cui prevalga l'uno o l'altro candidato. Non ricorrendo l'ipotesi di riparto proporzionale perfetto, ovvero quando un gruppo di liste collegato al sindaco più suffragato ha ottenuto più del 60% dei seggi o un'altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi, si procede al cosiddettoche va appunto a premiare il sindaco più suffragato che vede ottenere per le proprie liste ilsenza ulteriori calcoli. Considerando che a Barletta il consiglio comunale sarà composto da(più il sindaco), spetterebbero alla coalizione del sindaco vincente. I restanti vengono calcolati con un metodo di riparto detto metodo d'Hondt utilizzato matematicamente per il riparto proporzionale.Due ipotesi quindi. La prima è che risulti nominato sindaco il candidato Cosimo Damiano Cannito. Questa la composizione del consiglio comunale: si tratta disuscettibili di errori di calcolo e soprattutto di eventuali riconteggi di voti.6 seggi5 seggi4 seggi1 seggio1 seggio1 seggio1 seggioCandidato sindaco4 seggi2 seggi2 seggi1 seggio1 seggioCandidato sindaco1 seggioLa seconda ipotesi è la prevalenza della candidata Santa Scommegna. Il consiglio sarebbe così composto.7 seggi4 seggi3 seggi2 seggi2 seggi1 seggioCandidato sindaco3 seggi3 seggi2 seggi1 seggio1 seggioCandidato sindaco1 seggioSull'argomento attribuzione dei seggi, giova puntualizzare una questione dibattuta dalla Giurisprudenza, nell'applicazione dei decimi proprio nella definizione dei 19 seggi (Il 60% di 32 genera un risultato con decimali che la norma non prevede). Si sono pronunciati due Tar in merito che definiscono la seguente massima:"In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell'arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell'unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia" (Tar Lombardia, sez. IV, n. 3137/2012) nonché "Il criterio della cifra decimale previsto dagli artt. 71 e 75 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) è applicabile anche per l'elezione del consiglio comunale nei comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti "essendo l'arrotondamento frazionale, in minus o in plus, finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere" (Tar Abruzzo, sez. Pescara n. 572/2011).Precisiamo infine l'assoluta ufficiosità di questi dati derivanti da nostri calcoli e passibili dunque di imprecisioni normative. Un utile compendio sicuramente ma che dovrà attendere una pronuncia più ufficiale.