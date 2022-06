Caracciolo, sblocco delle assunzioni: «Un riconoscimento importante per il personale sanitario»

"È con grande piacere che faccio mia la dichiarazione dell'assessore alla Sanità della Puglia, Rocco Palese, a proposito del via libera in giunta regionale al provvedimento che sblocca le assunzioni e le stabilizzazioni di 6mila operatori sanitari, tra medici, infermieri e Oss" - così Filippo Caracciolo, Capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale - "Nei prossimi 3 anni, infatti, saranno sbloccate le graduatorie e potremo procedere con le assunzioni di chi ha maturato i requisiti.La delibera è un provvedimento di sistema, che arriva dopo un grande lavoro del dipartimento, e dopo un serrato confronto con i sindacati e con le direzioni generali. Si tratta di indicazioni operative per una ricognizione analitica del personale in servizio, dopo un censimento delle varie posizioni e delle graduatorie valide. Nei fatti, sono state sbloccate le assunzioni dalle graduatorie vigenti e si darà il via libera alle assunzioni a tempo indeterminato di chi è in servizio e ha maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione, anche se assunti per emergenza Covid.Un riconoscimento importante per il personale sanitario, duramente impegnato soprattutto negli scorsi mesi durante la pandemia da COVID 19, e per tutti i cittadini che potranno certamente godere di un sistema sanitario che, sempre di più, funzionerà e sarà al servizio di tutti i pugliesi."