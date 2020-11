Caracciolo: «Ricostruzione Ciappetta-Camaggio, intervento strategico»

"La realizzazione dell'attraversamento del Canale Ciappetta-Camaggio al km 26+670 della S.S. 170 nel territorio di Barletta rappresenta il compimento di un'opera strategica per tutta la BAT, siamo ad un passo dalla svolta definitiva". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo."Nel pomeriggio del 30 novembre - afferma Caracciolo - saranno avviati i lavori di AQP per l'innesto del nuovo by-pass di attraversamento del canale e per la sostituzione di una valvola a fuso non funzionante. A causa di tali lavori ci sarà una riduzione dell'erogazione idrica in tutta la città di Barletta a partire dalle 18 dello stesso giorno fino alle 18 del 3 dicembre. Si tratta di un disagio per i cittadini cui Acquedotto Pugliese è pronto a far fronte con 5 autobotti dislocate in città e con l'utilizzo di vecchie condotte"."Va rimarcato - aggiunge il consigliere regionale - che aldilà dell'evidente disagio, l'intervento messo in atto è il compimento di anni di lavoro sinergico Regione Puglia, Autorità di Bacino, Provincia, Comune di Barletta, Ferrotramviaria S.p.A. ed ANAS ed è la conclusione di un passaggio storico e fondamentale per la crescita del territorio"."La sistemazione del canale infatti - spiega Caracciolo - è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico di una zona più volte soggetta ad esondazioni. Questi interventi miglioreranno le condizioni di deflusso garantendo così la sicurezza delle aziende che operano in quella zona"."Comprendo il disagio dei cittadini ai quali - conclude Caracciolo - viene però chiesto un piccolo sacrificio sulla strada del raggiungimento di un traguardo storico per tutto il territorio".