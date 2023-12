Cantiere via Andria, il M5s: «Vicini ai residenti di via Romagnosi e delle zone limitrofe»

«Come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle cittadino facciamo nostre le proteste dei residenti di via Romagnosi e zone limitrofe che hanno accettato in silenzio e per il bene della città, i disagi di un cantiere, quello per i lavori al sottopasso di via Andria, che ha di fatto murato il quartiere e le zone limitrofe, penalizzando tutti i cittadini e in particolare anziani, bambini, disabili». Così il rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle, Luca Savella.«Hanno accettato inoltre i colpevoli ritardi e lo stucchevole scaricabarile sulle responsabilità degli stessi, ma se ciò non bastasse questo tratto di strada ormai solo pedonale su via Veneto, a confine col su citato cantiere, è nelle ore serali completamente al buio, nonostante le numerose richieste di accendere un lampione, presente ma spento. Il marciapiede bisogna percorrerlo al buio, con conseguente preoccupazione per chiunque lo faccia. La presa in giro sembra moltiplicata per due! Nessun amministratore del comune di Barletta si rende conto delle condizioni che i residenti delle zone limitrofe del cantiere vive? Deve prima accadere qualcosa di spiacevole per poi intervenire precipitosamente? È così complicato ridurre le difficoltà e i problemi con banali interventi? Non sappiamo quale sarà la prossima scusa per rimandare la conclusione di questi lavori, quale altro imprevisto verrà fuori dal cilindro, senza che nessuno chieda mai scusa ai cittadini ma sappiamo che stasera, come da quasi 5 anni, i residenti torneranno a percorrere quel marciapiede, ancora una volta, al buio».