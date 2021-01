C'è anche Barletta tra le segnalazioni del Centro Ufologico Mediterraneo nel 2020

Social Video 12 minuti Avvistamenti UFO nel 2020

"Il 2020 è stato un anno davvero maledetto costellato da innumerevoli eventi negativi e dalla Pandemia da Covid-19, tuttavia per il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.) è stato davvero positivo in quanto ricco di avvistamenti." Queste le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Angelo Carannante, presidente e fondatore del C.UFO.M. il quale, insieme ai suoi collaboratori, ha deciso di rendere pubblica una straordinaria serie di UFO files contenenti i migliori avvistamenti italiani del 2020 e di anni precedenti registrati in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.Protagonista fra queste la regione Puglia, ed in particolare la provincia di Lecce, scenario diversi ed importanti avvistamenti: il primo tra questi è stato comprovato da una fotografia scattata da un uomo alle 4 e 30 del mattino a Maggiano ritraente un misterioso oggetto bluastro, a questo è seguito un filmato girato nel buio a Trepuzzi da due testimoni.A Barletta, segnala il C.UFO.M., è invece stato avvisato un OVNI (oggetto volante non identificato) a forma di freccia molto simile all'Ufo di Tustin visto e filmato di recente in California. Lo stesso centro Ufologico mediterraneo si è interrogato su questo fascio atipico di luce chiedendosi se si trattasse di un insieme di veicoli sconosciuti di origine militare o di un UFO vero e proprio, giungendo alla conclusione che proprio perché è stato avvistato unicamente di notte e mai alla luce del sole come tutti gli avvistamenti americani, sia un vero e proprio UFO.Il centro Ufologico mediterraneo ha inoltre indagato a fondo su tutti gli avvistamenti ufologici citati deducendo che in quasi tutti si trattasse di veri e propri alieni, escluso qualcuno per il quale c'è ancora qualche dubbio. C'è chi ci crede, e chi invece rimane profondamente scettico nei confronti di queste situazioni.