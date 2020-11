Aumentano i Covid Hospital in Puglia: c'è anche l'ospedale di Barletta

AOU Consorziale Policlinico - Bari

Ospedale Giovanni XXIII

Ospedale di Altamura

Ospedale San Paolo

Ospedale Di Venere

Ospedale di Putignano

PPA di Triggiano

PPA Terlizzi

AOU Ospedali Riuniti - Foggia

Ospedale di Cerignola

Ospedale di San Severo

Torre Maggiore

Ospedale Antonio Perrino - Brindisi

Ospedale di Ostuni

PTA Ceglie Messapica

PTA Mesagne

PTA San Pietro Vernotico

Ospedale SS Annunziata - Taranto/Ospedale Moscati

Ospedale di Manduria

Ospedale di Castellaneta

Ospedale di Martina Franca

PPA Grottaglie

PTA di Mottola

Ospedale di Comunità di Massafra

Ospedale Vito Fazzi - Lecce

Ospedale "Caterina Novella" di Galatina

Ospedale di San Cesario

Ospedale Vittorio Emanuele II – Bisceglie

Ospedale di Barletta

PPA di Canosa

Gruppo Villa Maria – Casa di Cura Medicol

Città di Bari Hospital – Casa di Cura Mater Dei

Gruppo Universo Salute (FG)

Casa di Cura Monte Imperatore

Ente Ecclesiastico "Miulli"

IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza"

Prof. Brodetti – Casa di Cura San Michele

Gruppo Universo Salute (BAT)

«Come programmato, stiamo adeguando gli ospedali pugliesi ai nuovi scenari epidemiologici, che vengono periodicamente aggiornati». A dichiararlo è il presidente della Regione Puglia,. «In queste immagini vi mostro la riconversione in tempi molto rapidi dell'Ospedale San Paolo, dove è stato aperto un blocco di 43 posti letto attrezzati per la ventilazione assistita e dove sarà attiva da domani la Rianimazione Covid. Restano operativi i reparti non-Covid di Cardiologia e Senologia Oncologica. Il Pronto Soccorso si sdoppia: accoglierà i pazienti sospetti Covid e, in una sezione distinta, garantirà anche le prestazioni ortopediche e pediatriche.Questo grande lavoro è stato fatto e sta avvenendo su tutto il territorio pugliese nelle strutture ospedaliere pubbliche e in alcune strutture private accreditate che fanno parte della rete ospedaliera covid della Puglia».Questo l'elenco delle strutture riconvertite: