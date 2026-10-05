Dimiccoli di Barletta
Dimiccoli di Barletta
Attualità

Arriva la crioablazione mammaria al Dimiccoli di Barletta: trattamento per i tumori al seno

«Una procedura meno invasiva, sicura e precisa, con recupero immediato e senza cicatrici chirurgiche»

Barletta - lunedì 5 ottobre 2026 14.23 Comunicato Stampa
Da poche settimane l'unità operativa di Senologia del Dimiccoli di Barletta, diretta dalla dott.ssa Daniela Erriquez, effettua la crioablazione ambulatoriale mammaria, un trattamento percutaneo mininvasivo che distrugge il tessuto tumorale benigno o maligno attraverso l'applicazione di un freddo estremo, evitando l'uso del bisturi e della chirurgia tradizionale.

L'Asl Bt è tra le poche aziende sanitarie in Puglia a svolgere questa metodica in ambulatorio che consente, quindi, una riduzione drastica sia dei costi di ricovero che delle liste d'attesa delle sale chirurgiche tradizionali, non richiedendo, appunto, l'occupazione di un posto letto ordinario né l'impiego di equipe anestesiologiche complesse per la narcosi, ottimizzando le risorse sanitarie.

Fondamentale nell'avvio di questa nuova attività è stato l'apporto della UOSVD di Ingegneria Clinica, dirigente responsabile l'ingegnere Domenico Colucci, per l'analisi, la preparazione e l'esecuzione dei percorsi da eseguire in sicurezza. La procedura si applica a donne giovani o giovanissime con noduli benigni come i fibroadenomi, che desiderano evitare le cicatrici chirurgiche sul seno o a donne anziane con lesioni maligne che, a causa di comorbidità o dell'età avanzata, non possono tollerare un intervento chirurgico tradizionale o un'anestesia generale.

In ambito oncologico, l'indicazione principale riguarda i carcinomi in stadio iniziale ad alto grado di recettività ormonale e bassa aggressività in pazienti non operabili chirurgicamente.


«La crioablazione mammaria - spiega la dott.ssa Erriquez - permette di introdurre una sottilissima sonda sotto guida ecografica nella lesione. All'interno dell'ago viene fatto circolare un agente criogenico come l'azoto liquido che abbassa la temperatura fino a valori compresi tra -170 °C e -190 °C. Questo shock termico genera una sfera di ghiaccio, chiamata ice ball, che ingloba il nodulo e un margine di sicurezza, congelando l'acqua intra ed extra-cellulare. La rottura delle membrane cellulari provoca la necrosi immediata delle cellule malate, che verranno poi progressivamente riassorbite dall'organismo».

«La metodica - prosegue il dott. Maurizio Lelario, dirigente medico della Senologia interventistica - è sicura, altamente precisa, ripetibile in caso di recidive ed evita l'anestesia generale. La procedura dura circa 30-40 minuti, si esegue in anestesia locale e non lascia cicatrici chirurgiche o asimmetrie del seno. Il recupero è immediato, permettendo il rientro a casa in giornata».

«Siamo orgogliosi dell'introduzione della crioablazione mammaria nella nostra Asl in quanto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione della nostra azienda - commenta la Direttrice Sanitaria Asl Bt Mara Masullo - volto a consentire trattamenti sempre più appropriati e meno invasivi, coniugando la qualità e la sicurezza delle cure con un utilizzo attento ed efficace delle risorse. L'avvio di questa attività è il risultato della collaborazione tra professionalità diverse che hanno lavorato insieme per costruire un percorso assistenziale dedicato e sicuro».

«L'innovazione tecnologica ha valore quando si traduce in un concreto miglioramento dell'assistenza - sottolinea il Direttore Generale Asl Bt Alessandro Di Bello - ed in questo caso abbiamo una procedura che, per pazienti selezionate secondo precise indicazioni cliniche, consente di ridurre l'invasività del trattamento e i tempi di recupero, favorendo al tempo stesso una migliore organizzazione dei percorsi assistenziali. È un esempio di come competenze specialistiche, tecnologia e integrazione tra i servizi possano contribuire a una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone».
  • Ospedale "R. Dimiccoli"
Altri contenuti a tema
Settimana Mondiale dell’Allattamento, incontri e supporto al Dimiccoli di Barletta Settimana Mondiale dell’Allattamento, incontri e supporto al Dimiccoli di Barletta Incontri anche a Bisceglie e Andria
Riconoscimento Angels Gold alla Neurologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta La città Riconoscimento Angels Gold alla Neurologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta Premi anche per il Bonomo di Andria
A Barletta un totem contro le aggressioni al personale sanitario La città A Barletta un totem contro le aggressioni al personale sanitario Al presidio ospedaliero arriva la campagna “Misuriamoci per non alzare la pressione”
Open week malattie cardiovascolari, il 30 settembre visite gratuite ed esami a Barletta Open week malattie cardiovascolari, il 30 settembre visite gratuite ed esami a Barletta Iniziativa della Asl BT in occasione della Giornata mondiale del Cuore
Il miracolo di Ferragosto: mamma e figlia salvate dall’équipe del "Dimiccoli" di Barletta Il miracolo di Ferragosto: mamma e figlia salvate dall’équipe del "Dimiccoli" di Barletta La mamma affida a una lettera il suo ringraziamento ai medici dell’ospedale di Barletta: «Mi avete ridato una seconda vita»
Aria condizionata non funzionante in reparto, «situazione già attenzionata» La città Aria condizionata non funzionante in reparto, «situazione già attenzionata» Pazienti costretti con ventilatori, sollecitato l'intervento dei tecnici per il ripristino degli impianti
In reparto senza aria condizionata, «ci siamo portati ventilatori da casa» In reparto senza aria condizionata, «ci siamo portati ventilatori da casa» La segnalazione di una paziente ricoverata al "Dimiccoli" di Barletta. «Chiediamo solo di essere curati dignitosamente»
Emanuele Tatò, nuovo Direttore Sanitario dell'IRCCS "Saverio De Bellis" Emanuele Tatò, nuovo Direttore Sanitario dell'IRCCS "Saverio De Bellis" Per lunghi anni è stato Capo Dipartimento dei Presidi ospedalieri della Asl Bt, direttore del "Dimiccoli" e del "Bonomo"
L'amministrazione comunale fa il punto sulle opere di urbanizzazione della 167
5 ottobre 2026 L'amministrazione comunale fa il punto sulle opere di urbanizzazione della 167
Un compleanno di "prevenzione " per Divine del Sud
5 ottobre 2026 Un compleanno di "prevenzione" per Divine del Sud
Incidente sulla 16bis, traffico in tilt in zona Trani Boccadoro
5 ottobre 2026 Incidente sulla 16bis, traffico in tilt in zona Trani Boccadoro
Via dei Muratori, Dicataldo: «In consiglio comunale solo una magra consolazione»
5 ottobre 2026 Via dei Muratori, Dicataldo: «In consiglio comunale solo una magra consolazione»
Tennis e territorio: Dibenedetto Automotive sponsor ufficiale dell’evento al Tennis Village Pietro Mennea
5 ottobre 2026 Tennis e territorio: Dibenedetto Automotive sponsor ufficiale dell’evento al Tennis Village Pietro Mennea
Domenica di Carta 2026 "Chiese di carta: documenti di Archivio del patrimonio ecclesiastico di Barletta "
5 ottobre 2026 Domenica di Carta 2026 "Chiese di carta: documenti di Archivio del patrimonio ecclesiastico di Barletta"
Urbanizzazioni di via delle Querce: oggi nuovo incontro pubblico
5 ottobre 2026 Urbanizzazioni di via delle Querce: oggi nuovo incontro pubblico
Canale H, Calabrese e Cardone: «Ora è il momento di lavorare per non arrivare alla prossima estate con le stesse criticità»
5 ottobre 2026 Canale H, Calabrese e Cardone: «Ora è il momento di lavorare per non arrivare alla prossima estate con le stesse criticità»
Appartamento ristrutturato di 140 mq in vendita a Barletta: comfort, eleganza e funzionalità
5 ottobre 2026 Appartamento ristrutturato di 140 mq in vendita a Barletta: comfort, eleganza e funzionalità
Super Trofeo Lamborghini: Barcellona amara per Benny Strignano e Nicholas Pujatti
5 ottobre 2026 Super Trofeo Lamborghini: Barcellona amara per Benny Strignano e Nicholas Pujatti
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.