"Aperti per voi Sotto le stelle", una speciale visita al "Curci" di Barletta

Grande successo a Barletta, lo scorso 15 giugno, per l'evento nazionalepromosso dalI numerosi visitatori - arrivati soprattutto da diverse città della Puglia - che hanno aderito all'iniziativa hanno avuto la felice occasione di ammirare ilun vero gioiello di architettura teatrale inaugurato nel 1872 con il Macbeth di Giuseppe Verdi e da sempre simbolo e punto di riferimento principale della vita artistica e culturale di Barletta e dell''intera regione, grazie alla sua stagione di prosa, a manifestazioni musicali e concertistiche internazionali e ad altri eventi culturali di vario genere.Accolto nel foyer dai danzatori di valzer Rosa Caputo e Riccardo Sfregola in abiti d'epoca ( realizzati dalla costumista Carmela Calabrese), da Luciana Doronzo, console regionale del TCI e coordinatrice del Club del Territorio di Bari e BAT, dalle guide Luisa Filannino e Alessandro Cascella e da un nutrito gruppo di volontari TCI, il pubblico intervenuto ha potuto visitare gli splendidi interni neoclassici progettati da Federico Santacroce - che includono anche il maestoso controsoffitto affrescato da Giovanni Battista Calò, la tela storica della Disfida di Barletta e le scenografie d'epoca, testimoni del legame profondo tra teatro e identità cittadina -, e calarsi nelle suggestive atmosfere delle sale illuminate dai candelabri in ottone brunito che si alternano agli stucchi ottocenteschi riportati all'antico splendore dal restauro post-bellico."Come Club del Territorio Bari BAT - dichiara Luciana Doronzo - siamo particolarmente soddisfatti per la risposta del pubblico a questa nuova edizione dell'evento "Aperti per Voi sotto le Stelle" che per il secondo anno ha visto protagonista la città di Barletta. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il Sindaco Cosimo Cannito, l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, il dirigente Savino Filannino e tutti i volontari del TCI che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, la cui 20edizione il caso ha voluto che coincidesse con i miei primi 20 anni di collaborazione volontaria con la prestigiosa fondazione turistico – culturale, che da oltre 130 anni si distingue per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico, paesaggistico ed enogastronomico del Belpaese".è il più̀ importante progetto di "cittadinanza attiva" del Touring Club Italiano e gode dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica e impegna circa 2 mila volontari consentendo, finora, ad oltre 24 milioni di visitatori, di poter godere delle bellezze di siti parzialmente o totalmente chiusi.