"Aperti per Voi sotto le Stelle": a Barletta l'evento nazionale del Touring Club Italiano

Domenica 15 giugno il Touring Club Italiano per il secondo anno consecutivo, in occasione dell'evento nazionale "Aperti per voi Sotto le stelle" ha scelto il Teatro Curci di Barletta.La manifestazione, che si svolgerà in più di 100 città italiane, vede protagonista un gioiello di architettura teatrale che, inaugurato nel 1872 con il Macbeth di Giuseppe Verdi, è simbolo della vita artistica e culturale di Barletta.Gli splendidi interni neoclassici progettati da Federico Santacroce includono anche il maestoso controsoffitto affrescato da Giovanni Battista Calò, la tela storica della Disfida di Barletta e le scenografie d'epoca, testimoni del legame profondo tra teatro e identità cittadina. Suggestivi sono le atmosfere delle sale illuminate dai candelabri in ottone brunito e gli stucchi ottocenteschi riportati all'antico splendore dal restauro post-bellico."Aperti per Voi" è il più̀ importante progetto di "cittadinanza attiva" del Touring, che gode dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica e impegna, in tutta Italia, circa 2 mila volontari consentendo, finora, ad oltre 24 milioni di visitatori, di poter godere delle bellezze di siti parzialmente o totalmente chiusi.«Celebrare questi 20 anni del Progetto "Aperti per Voi", rappresenta per me l'occasione per festeggiare anche i miei primi 20 anni come volontaria Tci - afferma Luciana Doronzo, console regionale Tci e coordinatrice del Club di Territorio di Bari e Bat in Puglia -. Ringrazio il sindaco Cosimo Cannito, l'assessore e il dirigente alla Cultura Oronzo Cilli e Savino Filannino, per aver aderito con entusiasmo all'evento. Un ringraziamento affettuoso va alle guide turistiche autorizzate Grazia Dibenedetto, Alessandro Cascella e al gruppo di volontari, compagni di squadra che mi affiancheranno anche durante la serata di domenica prossima quando accoglieremo tutti coloro che vorranno scoprire uno dei più belli e attivi teatri di Puglia. Un ringraziamento speciale a Carmela Calabrese per i costumi e Rosa Caputo e Riccardo Sfregola dell'associazione Thempus, che in abiti d'epoca danzeranno sulle note di uno storico e famoso valzer».Il Teatro comunale Curci, situato in Corso V. Emanuele II, a pochi metri dal colosso Eraclio e dalla Basilica del Santo Sepolcro, fu inaugurato il 6 aprile 1872 col "Macbeth" di Giuseppe Verdi, la cui rappresentazione fu preceduta dall'esecuzione della sinfonia "Italia redenta" diretta dal maestro compositore Giuseppe Curci, che detenne la direzione artistica del teatro Comunale di Barletta fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1877, anno in cui il teatro comunale gli fu intitolato in omaggio.L'idea di costruire un Teatro stabile risale ai primi anni dell'800: con decreto del 22 aprile 1817 re Ferdinando I autorizzava la concessione del suolo alla "Società del Teatro", che lo realizzò nel 1819 intitolandolo, in onore del re, Teatro San Ferdinando, mantenendone poi la gestione fino al 1864, quando fu acquistato dal Municipio il quale, a seguito di un crollo, realizzò importanti lavori di ricostruzione, sotto la direzione dell'architetto Federico Santacroce, barlettano, formatosi presso lo studio napoletano di Luigi Castellucci, autorevole esponente della cultura architettonica neoclassica. Il pittore Giovanni Battista Calò, maestro di Giuseppe De Nittis e di altri pittori locali, realizzò il controsoffitto della sala, che raffigura il Carro del Sole, e il fondale scenico che rappresenta la famosa Disfida di Barletta. Il secondo sipario che, invece, rappresenta il Parnaso, probabilmente proviene dal Teatro San Ferdinando. L'illuminazione è assicurata dai numerosi candelabri di ottone brunito disposti su ogni livello dei palchi ed originariamente alimentati a gas. Le macchine sceniche furono realizzate da Pietro Venier, scenografo del San Carlo di Napoli. Il teatro, inoltre, è dotato di una galleria che consentiva di accedere comodamente al teatro agli spettatori che giungevano in carrozza.Nel corso dei secoli, il teatro ha subito diversi interventi di restauro. Dopo i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, l'architetto Mauro Civita ha diretto i lavori che hanno riportato l'edificio al suo antico splendore, preservando elementi come le decorazioni in oro, gli affreschi e la struttura originale del palcoscenico.Oggi, il Teatro Curci rappresenta un punto di riferimento culturale per Barletta e per l'intera regione, ospitando la stagione teatrale in prosa, manifestazioni musicali e concertistiche internazionali, eventi culturali di vario genere.