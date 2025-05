Al via i concorsi musicali internazionali 2025

Parte oggi, Mercoledì 7 maggio, nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci di Barletta, il 28mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica 'Premio Mauro Paolo Monopoli', a cui seguirà il 35mo Concorso Internazionale per Giovani Musicisti 'Città di Barletta', a cura di Cultura e Musica G. Curci - ETS , con una straordinaria partecipazione internazionale.Sono infatti oltre 300 i partecipanti provenienti da ben 30 diverse Nazioni: Italia, Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Sud, Estonia, Francia, Giappone, Kossovo, Lituania, Messico, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Turchia, Ucraina, U.S.A., Uruguay, Uzbekistan.'Una straordinaria occasione di confronto fra Artisti di tutto il mondo, una sana Disfida Musicale che vedrà la città di Barletta protagonista con le sue bellezze artistiche e promotrice di un dialogo di pace fra tutti i popoli' - è il commento del Sindaco dott. Mino Cannito e dell'Assessore alla Cultura dott. Oronzo Cilli.Una prestigiosa Giuria Internazionale per il Premio Mpm, formata dai Maestri Roberto Domingos (Brasile – Germania), Michail Markov (Olanda-Russia), Johan Schmidt (Belgio), Herton Mikeli (Albania), Michele Rossetti (Italia), Gianluca Luisi (Italia) e Francesco Monopoli (Italia ), selezionerà i 3 Finalisti che saranno poi protagonisti l'11 maggio del Concerto Sinfonico Finale , con l'Orchestra Sinfonica ICO Suoni del Sud diretta da Benedetto Montebello, che si terrà presso il Teatro Curci, con l'esecuzione di 3 grandi Concerti per pianoforte e Orchestra.Il 13 maggio partirà la 35ma Edizione dei Concorsi Musicali Internazionali per Giovani Musicisti 'Città di Barletta' che vedranno dal 13 al 15 maggio le Sezioni dedicate a chitarra, archi, fiati e musica da camera e dal 16 al 18 maggio quelle dedicate al pianoforte e alla composizione.Anche qui nomi illustri per le Giurie con Gayane Aslanyan (Armenia), Chieko Doi (Giappone), Johanna Selleck (Australia) e gli italiani Angelo Arciglione, Fabio Cafaro, Roberto Corlianò, Paolo Geminiani, Pietro Doronzo, Riccardo Lorusso, Nicola e Palmira Monopoli, Gianmarco Mulazzani, Salvatore Pirolo e Vito Vilardi.I Concorsi si svolgono con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e del Nuovo Imaie, con la collaborazione della Camera di Commercio di Bari, della Buzzi Unicem, della Fondazione Megamark, dell'ing. Luca Dimiccoli e in sinergia con le strutture ricettive della città e dell'Hotel dei Cavalieri.Saranno assegnati Premi previsti per complessivi 26.500 euro e 16 Concerti Premio, con il Premio Nuovo Imaie e i Premi Speciali A. B. Michelangeli e Claudio Ceschini, per i Concorsi Musicali più prestigiosi e con la maggiore partecipazione internazionale di tutto il Sud Italia.Si realizza in pieno l'Augurio che il Maestro Carlo Maria Giulini, già Presidente Onorario del Concorso, ha formulato ai giovani musicisti partecipanti: "Con la speranza che le Giovani Generazioni siano al servizio della Musica e sappiano donare, attraverso il Suono, quello che i Grandi Geni hanno creato per arricchire la Vita Spirituale degli Esseri Umani".Il Concerto Finale, domenica 11 maggio, con inizio alle ore 18,30, presso il Teatro Curci di Barletta, è un appuntamento musicale imperdibile per gli appassionati della Grande Musica e chiude la programmazione concertistica della 41.ma Stagione Musicale del Teatro Curci.Per informazioni www.culturaemusica.it , cell. 380 3454431 Teatro Comunale Curci: 0883/332456.