A Barletta un murale per Pietro Mennea: Borgiac è pronto

3 foto Murale Pietro Mennea

«Ebbene sì. Nell'anno del Covid e delle pitture murali, non poteva mancare quella per, la nostra leggenda». A comunicarlo è l'artista barlettanosui suoi canali social.«Questa è una. A grande richiesta. Abbiamo individuato, vicino al campo sportivo, dove Pietro si allenava. Il primo ad entrare e l'ultimo ad uscire.Mennea è in partenza - scrive Borgiac descrivendo il murale - Lo scatto verso la meta. Lo sforzo. La determinazione. Il sacrificio. Le tonnellate di forza di volontà. Il suo cuore pulsante. Noi. Barletta. Ripartiamo.Tutti quelli che faranno una donazione economica, anche piccola, saranno citati nei colori della bandiera. Singoli e sponsor. Hanno già fatto un bel murale nella città di Formia. Manchiamo noi, Barletta.Troveremo una impalcatura, i disegni, i colori, i materiali, le vernici, chiederemo i permessi. Tutto alla luce del sole. Insomma, ci proveremo. Insieme. RipartiAMO. Numero utile: Giuseppe L. 3202693049».