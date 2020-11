A Barletta 35mila euro per le luminarie natalizie, ma altri Comuni erogano buoni spesa

Quasi 35mila euro. È l'importo che il Comune di Barletta impiegherà per addobbare a festa la città. Nonostante l'anomaloche i cittadini si preparano a vivere, anche quest'anno saranno installate le tradizionaliProprio mentre il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiedeva al Ministero della Salute di istituire laper lee il sindaco, il Comune di Barletta redigeva il bando di gara per appaltare il "noleggio, l'installazione e lo smontaggio di luminarie natalizie". Il 26 novembre, l'. Fortuna che la richiesta di zona rossa non è stata accolta, vien da dire.Ma a Barletta la cosa sembra non desti stupore. A, invece,seppure l'iniziativa (più di 50mila euro) non fosse sostenuta dal Comune, ma da partner commerciali privati. Al contrario, a qualche chilometro di distanza, a, il Comune ha deciso di sostenere cittadini e negozianti in difficoltà con le somme normalmente destinate agli addobbi. Lìda distribuire alle famiglie maggiormente colpite dalla seconda ondata e da spendere negli esercizi commerciali cittadini. A stretto giro, anche nel brindisino i sindaci die dihanno fatto la stessa scelta. Buoni spesa pernel primo caso e pernel secondo.. In quel caso a rimpinguare il capitolo di spesa fu il governo centrale. Ben 800mila euro furono destinati a Barletta a cui andavano ad aggiungersi le somme messe a disposizione della Regione Puglia. Cifre imparagonabili, ma con tutta probabilitàPer sostenere l'economia locale la vicinaha messo in piedi un sistema diaderenti all'iniziativa con un importo complessivo di. A luglio la giunta barlettana aveva approvato una delibera analoga, destinando in via preventiva una somma di 85mila euro. Si trattò dell'ultimo atto da vicesindaco promosso daprima di rassegnare le dimissioni e di iniziare la sua campagna elettorale per le regionali di settembre.Il documento sarebbe poi stato ritirato prima dell'approvazione in Consiglio comunale. «– spiegò ai nostri microfoni il– Sembra che a Molfetta non sia andata molto bene».