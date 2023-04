Questa sera alle 20.30 presso il Brigantino 2 verrà conferito un premio importante a due eccellenze della nostra città: il premio Rotary alla professionalità 2023 - XXV Edizione. Un altro importante appuntamento del Rotary Club di Barletta per valorizzare le risorse del territorio.Il Rotary Club Barletta, presieduto da Giorgio Vitali, celebrerà la tradizionale manifestazione per il conferimento del Premio Rotary alla Professionalità relativo all'anno rotariano 2022/2023. Questo premio è stato istituito nell'anno rotariano 1998/99 dall'allora Presidente del Club Alfredo Basile e quest'anno ha raggiunto, con successo, la sua 25° edizione.Il Club si propone, ogni anno, di valorizzare le risorse umane e lavorative del nostro territorio, conferendo un adeguato riconoscimento tanto alla professionalità che all'eccellenza. Il riconoscimento rotariano è assegnato a concittadini di Barletta che hanno conseguito nel tempo livelli di eccellenza nei diversi ambiti lavorativi, professionali e di impegno sociale, uniti ad uno stile di vita professionale e privato caratterizzato dal rispetto dei più elevati principi etici e sociali.L'ambito premio rotariano ha visto nel corso degli ultimi decenni illustri concittadini barlettani premiati, residenti in Italia o all'estero. Il Premio alla Professionalità a.r. 2022/2023 sarà anche quest'anno conferito dal Rotary Club di Barletta a due eccellenze del nostro territorio:-Aldo Musti , imprenditore, amministratore Arpex;-Padre Saverio Paolillo, comboniano, che si collegherà in videochiamata dal Brasile , dove da tempo opera come missionario.La serata sarà arricchita dalle relazioni del Dr Gianvito Chiarello,Vicepresidente Confassociazioni Puglia Salute e Sanità , nonché del prof.Bellino, Professore ordinario di Filosofia Morale e Bioetica.Argomento di conversazione dei relatori:PNRR e rilancio della Puglia in Sanità e Turismo.L'ingresso è libero. La Cittadinanza è invitata a condividere con il Rotary Club di Barletta la gioia e l'orgoglio nei confronti dei nostri concittadini premiati.