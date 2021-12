Frantoio Paparella, olio di qualità e promozione del territorio al Gran Shopping Mongolfiera

7 foto Frantoio Paparella al Gran Shopping Mongolfiera

«Portare agli occhi e al palato anche del pubblico locale l'eccellenza pugliese che prende sempre più piede in giro per il mondo». Così Michele Paparella, brand manager e direttore commerciale del Frantoio Paparella di Barletta, racconta la speciale iniziativa degustativa che si è svolta nell'ultimo weekend di novembre al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta.«Abbiamo riscontrato tanto interesse sia verso la nuova produzione olearia, ormai presente in tutti i nostri formati, che verso gli imbottigliamenti più particolari come la nostra caratteristica boccetta o i prodotti della tradizione artigiana pugliese» spiega Paparella. Per l'olio è stata un'annata particolare, condizionata da una forte siccità estiva e da un freddo che ha stentato ad arrivare ad ottobre: queste condizioni hanno qualitativamente favorito solo chi ha saputo cavalcare le intemperie. «Ci sono tante olive in circolazione quest'anno ma non tutte sono all'altezza della nostra produzione, ci siamo trovati a scartare alcuni carichi perché ci teniamo che il nostro olio, che porta il nome della nostra famiglia, sia una selezione del meglio che la nostra terra può offrire».Ci sarà ancora l'opportunità di scoprire tutti i segreti dell'olio Paparella e di partecipare alle degustazioni martedì 7 e mercoledì 8 dicembre presso il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: «Oltre al nostro coloratissimo allestimento porteremo con noi tutta la nostra passione e un olio appena estratto dal profumo unico ed inconfondibile, vi aspettiamo».