Festa del 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a Barletta

Anche la Città di Barletta celebra l'80° anniversario della Liberazione d'Italia rendendo omaggio ai caduti, morti combattendo per la difesa della libertà e democrazia.Le iniziative della Giornata seguiranno il seguente programma:Ore 11,00 Castello di Barletta - RivellinoLiturgia della Parola da parte di S.E. l'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo.Riflessione sui valori del 25 Aprile da parte di Sofia Messinese e sulla "Resistenza Militare e internati", da parte di Nicolas Cannone, studenti Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" di Barletta.Intervento del Sindaco Cosimo Damiano CannitoOnori militari alla presenza delle Autorità e delle associazioni combattentistiche e d'Arma.Deposizione di corone alle lapidi.Ore 11,45 Palazzo di Città –Deposizione di corone alla lapide che ricorda il contributo di Barletta alla Guerra di Liberazione.Ore 12,00​Giardini De Nittis –Deposizione di una corona al Busto di Nicola Sernia e al Murale dedicato ai Fratelli Vitrani.Lettura della poesia di Bertolt Brecht "I bambini giocano" da parte della giovane iscritta all'ANPI, Francesca PetruzzelliOre 12,15​Piazza Caduti in Guerra -Onori al Monumento ai Caduti.Lettura di un testo sulle Vittime dell'Occupazione Tedesca del Settembre '43 e del Contributo della Città di Barletta alla Resistenza, da parte di Letizia Dibenedetto, Ruggiero Pinto, Gianna D'Arcangelo e Maria Cristina Gialluisi studenti del Liceo "Carlo Cafiero" di Barletta.Deposizione di una corona alla lapide che ricorda l'eccidio dei Vigili Urbani e dei netturbini vittime della rappresaglia nazista.Si comunica, inoltre, che la Biblioteca Comunale "Sabino Loffredo", in collaborazione con il Museo Civico e l'Archivio della Resistenza e della Memoria di Barletta, ha accolto l'invito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, che ha voluto creare sul territorio regionale una "rete" tra Archivi e Biblioteche disposti ad organizzare eventi relativi alla partecipazione popolare alla resistenza e alla Liberazione. A tal proposito ha realizzato una mostra biblio-documentaria dal titolo "Barletta: il racconto della Liberazione".I visitatori, accolti da personale qualificato, saranno accompagnati in gruppi lungo il percorso espositivo della mostra presso la sede dell'Archivio della Resistenza e della Memoria, costituito da un ricco dotazione di reperti e documenti ed una selezione di volumi appartenenti al ricco patrimonio bibliografico-documentario in esso conservato. Le visite guidate, che si svolgeranno, oltre che nella giornata del 25 aprile, anche nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00, saranno accompagnate anche dall'illustrazione della storia relativa agli eventi che hanno visto la nostra città protagonista nella lotta per la liberazione dall'oppressione nazifascista.