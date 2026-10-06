Cento giorni a piedi da Parigi a Nauplia: il cammino di Ridha Dhib farà tappa a Barletta

5 foto Ridha Dhib

C'è chi misura un viaggio in chilometri e chi, come Ridha Dhib, lo misura in battiti. L'artista visivo nato a Sousse nel 1966 e residente a Parigi è partito il 29 luglio 2026 per, una performance di cammino di cento giorni che unisce Parigi a Nauplia, nel Peloponneso. Va a piedi, da solo, "alla velocità di un corpo". Secondo il calendario, in questi giorni è ben oltre il settantesimo giorno di marcia, lungo la discesa della penisola verso la Puglia.Dhib si definisce martiste, parola da lui coniata fondendo in francese marcheur (camminatore) e artiste. Per lui il cammino non porta all'opera: è l'opera. Il suo smartphone registra, ma a misurare resta il corpo.Il metodo si chiama, formalizzato nel 2025. È una mappa tracciata con i battiti del cuore invece che con i chilometri: una salita faticosa pesa più di un lungo rettilineo. Dai dati cardiaci e dal tracciato nasce il "costo vitale" della giornata, che è l'unità centrale dell'opera. Ogni sera l'artista produce una "prova di presenza", che riunisce la spesa cardiaca, la traccia GPS e gli elementi raccolti lungo la strada. Il file riceve poi un'impronta digitale, un sigillo: ogni modifica successiva sarebbe rilevabile.«Non archivio una distanza, archivio il costo vitale di un passaggio», spiega l'artista.Secondo Dhib, in un'epoca che produce immagini senza corpo e presenze sintetiche, serve una prova che non si possa delegare. «Ogni giorno il mio corpo fabbrica una prova di esistenza», dice. La tecnologia, nelle sue intenzioni, non sostituisce l'esperienza: documenta che un corpo è passato, a una certa ora, in un certo luogo, con un costo vitale iscritto nei dati.Il percorso scende attraverso la Francia, valica le Alpi e percorre l'Italia fino al tacco dello stivale. Dal'artista si imbarca per, in Grecia: la traversata dell'Adriatico è l'unico tratto non compiuto a piedi. Anche in mare la registrazione cardiaca continua e documenta il riposo come dato a pieno titolo. Poi il cammino riprende fino a Nauplia.Le tappe sono assicurate fino al 7 ottobre, giorno 71, a San Severo. Per le dieci notti successive, durante il passaggio in Puglia, l'ospitalità è ancora da trovare. Si comincia giovedì 8 ottobre con la tappa da San Severo a Foggia, a cui segue venerdì 9 il tratto da Foggia a Stornara.Sabato 10 ottobre l'artista raggiungerà Canosa di Puglia, primo approdo in provincia di Barletta-Andria-Trani, e domenica 11 ripartirà da lì per arrivare a Barletta. In ciascuna delle città d'arrivo serve una notte per una persona. Possono aiutare giornalisti, comuni, parrocchie, associazioni, luoghi culturali e semplici abitanti, anche solo mettendo l'artista in contatto con una possibilità di accoglienza.Il 5 novembre 2026, alle 18, a Nauplia, cento giorni di cammino saranno condensati in dieci minuti di restituzione. L'opera prevede tre possibili finali, ciascuno parte dell'opera: la parola, se l'artista arriva e restituisce; il silenzio, con la tecnologia coperta da un telo bianco, se questa fallisce o il corpo non può più parlare; l'assenza, se l'artista non arriva e il posto vuoto "dice il costo vitale fino in fondo".Alla base c'è un principio di sproporzione: «Mnémosyne costruisce una cattedrale per una candela». Una cosa vale ciò che un corpo ha accettato di spendere per essa.Il 12 novembre, sempre a Nauplia, il Center for Hellenic Studies in Greece di Harvard ospiterà il simposio internazionale Footnotes. A symposium on walking art, ritual and technology, in formato ibrido. Interverranno tra gli altri l'antropologo Tim Ingold (online), Christian Nold, pioniere del biomapping, e la critica Lori Waxman. Il progetto è realizzato con il Dipartimento di Arti Performative e Digitali dell'Università del Peloponneso.