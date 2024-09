Coppa Italia Promozione: l’Audace Barletta cede al Soccer Stornara

Finisce con una sconfitta per l'Audace Barletta la gara di andata del primo turno di Coppa Puglia di Promozione contro un solido e ambizioso Soccer Stornara.I dauni subiscono per larghi tratti del primo tempo l'iniziativa degli uomini di Maffucci che però non riescono a concretizzare.Poi ecco la prodezza che non ti aspetti, con il centrale difensivo Ciccone, che tra un centrocampo dell'Audace completamente fermo si avventura fin troppo facilmente in una discesa degna del miglior Beckenbauer. Palla da Ciccone a Pozzozengaro, il quale serve Panelli che con una bella conclusione di piatto lascia impietrito Cristallo.La rete dello Stornara si rivelerà una vera e propria mazzata per i padroni di casa, che su un'altra indecisione difensiva subiscono lo 0-2 ancora ad opera del classe 2006 Panelli su assist questa volta di Pugliese.Concluso in svantaggio il primo tempo, Maffucci cambia sin da subito tre elementi.La mossa sembra dare i frutti sperati con Milella che viene steso in area guadagnandosi un penalty che però Lorusso si fa parare da uno strepitoso Sotos.I barlettani riusciranno a ridurre le distanze solo grazie a un colossale malinteso tra lo stesso Sotos e i suoi compagni di reparto che permette allo stesso Lorusso di dimezzare lo svantaggio con il quale l'Audace si presenterà al "Gaetano Scirea" di Stornarella per il match di ritorno.CRONACAAudace Barletta (4-3-3) Cristallo; Nacci, Telera, Fanelli (46' Milella), Zingrillo; Papagni, Sfrecola (68' Morella), Vicedomini; Peres (46' Guacci), Di Bari, Di Francesco (46' Lorusso).Allenatore: Roberto Maffucci.Soccer Stornara (4-2-3-1) Sotos; Rizzi (93' Pontone), Ciccone, Cianci, Ratclif; Rotordam (35' Montemorra), Colucci; Panelli (90' A. Pugliese), Pozzozengaro, Totaro (59' N.Panelli); Pugliese (81' Vitale).Allenatore: Angelo SchiavonePRIMO TEMPO● 2' intervento difettoso di Sotos che rischia un clamoroso autogol su corner dalla sinistra;● 14' conclusione in spaccata di Di Francesco da posizione angolature. Blocca sicuro Sotos;● 30' 1-0 Soccer Stornara. Il centrale difensivo Ciccone scende indisturbato per poi toccare a Pozzozengaro. Quest'ultimo appoggia a Panelli che con un piattone da fuori mette nell'angolino alla sinistra di Cristallo;● 38' annullata rete a Perez per fuorigioco abbastanza dubbio;● 40' 2-0 Soccer Stornara. Un lancio dalle retrovie scavalca la difesa dell'Audace e trova tutto solo sulla sinistra Pugliese, il quale tocca per l'accorrente Panelli che firma la sua doppietta personale.SECONDO TEMPO● 47' punizione dalla destra di Papagni. Sotos respinge in angolo;● 48' Milella, appena entrato al posto di Fanelli, conquista un calcio di rigore per fallo ai suoi danni di Ratclif;● 49' rigore calciato da Lorusso, ma Sotos vola sulla sua destra e respinge;● 56' Pozzozengaro sfiora la traversa con un gran tiro dai trenta metri;● 60' punizione dalla destra di Vicedomini, grande stacco di Telera che colpisce la parte alta della traversa;● 75' 1-2 Audace Barletta: uscita scriteriata di Sotos che si lascia scavalcare dal pallone. Ne approfitta Lorusso che insacca a porta vuota;● 81' gran cross di Zingrillo per Lorusso, il cui colpo di testa in piena solitudine termina a lato;● 90' Guacci viene atterrato piuttosto vistosamente in area. L'arbitro Lembo lascia correre● 95' fischio finale del signor Lembo della sezione di Bari. Finale caratterizzato da momenti di forte tensione con Milella probabilmente colpito al volto da un avversario. Risultato finale Audace Barletta-Soccer Stornara 1-2