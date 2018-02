Forza Nuova e Fiamma Tricolore, chi sono i candidati nella lista "Italia agli italiani"

Tra i candidati della lista Italia agli italiani troviamo Mattia Calorio candidato nel collegio plurinominale alla Camera dei Deputati per la provincia di Foggia e Bat, artefice del famoso sciopero dei braccianti agricoli di San Ferdinando di Puglia, dello scorso 1 settembre. In quell'occasione Calorio, assieme al nucleo provinciale di Foggia di Forza Nuova e con il supporto della sigla sindacale Forza in vista SINLAI riuscì ad ottenere una retribuzione giornaliera più adeguata per i contadini della città ofantina. Mattia Calorio venticinquenne definito da qualcuno il Di Vittorio Nero, si presenta non solo come responsabile della provincia Bat per Forza Nuova, ma anche come dirigente pugliese del SINLAI.



Tra gli altri candidati per i lista Italia agli italiani per la Regione Puglia troviamo: L 'avvocato Margherita Matrella per l'uninominale di Foggia, per due legislature consigliere comunale nella citta' di Foggia.

All'uninominale di San Severo l'imprenditore edile Armando Dell'Oglio .

All'uninominale di Cerignola e Manfredonia Giuseppe Prencipe , segretario cittadino di Forza Nuova Manfredonia.

Al terzo posto del plurinominale Camera troviamo Domenico Carlucci coordinatore regionale di Forza Nuova e militante storico della comunità foggiana, e Vittoria Emanuela Massaro chiude la lista.

Al senato Luigi Palladino , vigile urbano originario di Lesina.

Nel plurinominale l'insegnante Oriana Moscatelli .

. Angelo Maglione già vicesegretario Nazionale del Nuovo Ordine Nazionale.

Si chiama Italia agli italiani, ed è la lista che raggruppa Forza Nuova e Fiamma Tricolore, tramite mail ufficiale la Corte d'Appello di Bari ha ufficializzato che in Capitanata e Bat per la Camera ed a Foggia e Bari per il Senato, la lista ci sarà.